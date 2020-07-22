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Пентагон опроверг сговор России с талибами 

Lenta.ru и ещё 5 16 минут назад
Пентагон опроверг сговор России с талибами
Фото: Reuters
Пентагон опроверг появившееся в СМИ утверждение о сговоре российской разведки с бойцами движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает РИА Новости.
«Мы не нашли никаких свидетельств в пользу того, что существовала какая-то программа вознаграждения и, следовательно, что в результате этой программы погибли какие-либо военнослужащие», — сказал он.
The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с «Талибаном» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматуллу Азизи. Трамп считает эту информацию недостоверной, ее также опровергли как талибы, так и Москва.
«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Пентагон , Талибан , НАТО , РИА Новости , New York Times
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