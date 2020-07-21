В Киеве снова «ждут» русские танки 

На Украине не утихает психоз из-за вероятного и скорого, по мнению украинских националистов, нападения России . В последнее время СМИ Незалежной как заведённые снова перечисляют основные факторы, из-за которых Москва якобы может отправить в Киев свои танки. Причём в том, что они в случае необходимости пройдут по Крещатику, мало кто сомневается.

Удивительно, но, похоже, украинские националисты совсем не задумываются, зачем же России надо захватывать Украину. Для них это решённый вопрос — мол, нельзя расслабляться и отбрасывать как невозможный сценарий похода «российских танков на Киев». Это якобы может произойти в случае ухудшения экономической и политической обстановки в России. Однако дела с экономикой в нашей стране идут не очень хорошо уже много лет, но в наступление на Киев никто так и не пошёл. Всё совсем наоборот. Многие в Москве хорошо понимают, что взваливать на свои плечи в такой ситуации ещё и Украину действительно смерти подобно.