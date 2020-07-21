В Киеве снова «ждут» русские танки 

На Украине не утихает психоз из-за вероятного и скорого, по мнению украинских националистов, нападения России. В последнее время СМИ Незалежной как заведённые снова перечисляют основные факторы, из-за которых Москва якобы может отправить в Киев свои танки. Причём в том, что они в случае необходимости пройдут по Крещатику, мало кто сомневается.
Удивительно, но, похоже, украинские националисты совсем не задумываются, зачем же России надо захватывать Украину. Для них это решённый вопрос — мол, нельзя расслабляться и отбрасывать как невозможный сценарий похода «российских танков на Киев». Это якобы может произойти в случае ухудшения экономической и политической обстановки в России. Однако дела с экономикой в нашей стране идут не очень хорошо уже много лет, но в наступление на Киев никто так и не пошёл. Всё совсем наоборот. Многие в Москве хорошо понимают, что взваливать на свои плечи в такой ситуации ещё и Украину действительно смерти подобно.
Также в Киеве считают, что в случае очередной политической дестабилизации или нового майдана Москва обязательно воспользуется ситуацией. А дела при президенте-актёре Владимире Зеленском идут всё хуже. Он стремительно теряет рейтинг. Дескать, в итоге всё будет, как в 2014 году: «В этой „мутной воде“ Россия сразу начнёт ловить рыбку, подсовывая выпестованных пророссийских лидеров, которые на деле будут вести Украину или этот новый майдан в Россию». Это больше похоже на правду — отдавать Незалежную в очередной раз на растерзание Западу было бы ошибкой. Но вопрос опять-таки в цене подобной интеграции — новой большой войны не хочет никто.