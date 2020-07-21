12 июля, как сообщал «Рамблер», на армяно-азербайджанской границе резко обострилась обстановка — страны обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах.

Позавчера азербайджанское издание Haqqin, сославшись на собственные военные источники, сообщило, что за несколько дней до ухудшения ситуации на границе и в ходе конфликта Сербия поставила Армении через территорию Грузии крупную партию минометных боеприпасов разных калибров, а Россия Армении через Грузию — минометные боеприпасы и лаунчеры для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».