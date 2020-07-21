Конфликт между Арменией и Азербайджаном перекинулся на Грузию и Сербию. Об этом сообщает «Взгляд».
12 июля, как сообщал «Рамблер», на армяно-азербайджанской границе резко обострилась обстановка — страны обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах.
Позавчера азербайджанское издание Haqqin, сославшись на собственные военные источники, сообщило, что за несколько дней до ухудшения ситуации на границе и в ходе конфликта Сербия поставила Армении через территорию Грузии крупную партию минометных боеприпасов разных калибров, а Россия Армении через Грузию — минометные боеприпасы и лаунчеры для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
После этого депутаты парламента Грузии от «Единого национального движения» потребовали разъяснений от властей страны. Вице-спикер парламента Георгий Вольский назвал сведения Haqqin слухом.
Тем временем заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о разочаровании действиями Сербии и подрыве дружбы и стратегического партнерства между странами. Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Веинович была вызвана в Министерство иностранных дел (МИД).
«Сегодня мы определенно можем говорить об информационной войне с использованием фейков», — считает глава клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.