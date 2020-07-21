Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конфликт Армении и Азербайджана задел еще две страны 

Артём Кульша 17 минут назад
Конфликт между Арменией и Азербайджаном перекинулся на Грузию и Сербию. Об этом сообщает «Взгляд».
12 июля, как сообщал «Рамблер», на армяно-азербайджанской границе резко обострилась обстановка — страны обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах.
Позавчера азербайджанское издание Haqqin, сославшись на собственные военные источники, сообщило, что за несколько дней до ухудшения ситуации на границе и в ходе конфликта Сербия поставила Армении через территорию Грузии крупную партию минометных боеприпасов разных калибров, а Россия Армении через Грузию — минометные боеприпасы и лаунчеры для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
После этого депутаты парламента Грузии от «Единого национального движения» потребовали разъяснений от властей страны. Вице-спикер парламента Георгий Вольский назвал сведения Haqqin слухом.
Тем временем заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о разочаровании действиями Сербии и подрыве дружбы и стратегического партнерства между странами. Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Веинович была вызвана в Министерство иностранных дел (МИД).
«Сегодня мы определенно можем говорить об информационной войне с использованием фейков», — считает глава клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.
Комментарии 133
Армия , Видео , Конфликты , Статьи , Георгий Вольский , Халаф Халафов , МИД , Азербайджан , Армения , Грузия , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение