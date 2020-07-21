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Подразделения ВТА подняты по тревоге 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Подразделения ВТА подняты по тревоге
Фото: Минобороны России
Летный состав приступил к перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы на территории Ивановской и Рязанской областей.
Авиационные части военно-транспортной авиации, дислоцированные в Тверской, Псковской и Оренбургской областях, подняты по тревоге в рамках полковых летно-тактических учений. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«В ходе воздушных маневров экипажам ВТА предстоит выполнить задачи по переброске на значительные расстояния и парашютному десантированию личного состава и техники подразделений ВДВ», говорится в сообщении.
Летно-тактические учения с частями ВТА проходят под руководством командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
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