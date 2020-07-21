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В РФ разработают универсальный двигатель для истребителей 

Москва24 52 минуты назад
В РФ разработают универсальный двигатель для истребителей
Фото: Москва24
В Российской Федерации занимаются разработкой универсального двигателя для истребителей, который можно установить без доработки планера. Работы ведутся в Опытно-конструкторском бюро имени Архипа Люльки моторостроительного производственного объединения, передает РИА Новости.
Как отметил управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко, двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35. При этом, по его словам, там будут использованы узлы предыдущих двигателей, что необходимо для получения "более высоких технических характеристик".
В настоящий момент примерный срок окончания разработки двигателя не называется.
Ранее в Минобороны прокомментировали проверку боеготовности войск. Проводятся смотры Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
Кроме того, истребители РФ поднимались для перехвата самолета-разведчика Р-3С над Баренцевым морем. Как отметили в Центре, российские истребители сопроводили эти самолеты-разведчики и беспилотник на безопасном расстоянии.
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Комментарии
Армия , Оружие , Евгений Семивеличенко , Министерство обороны , РИА Новости
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