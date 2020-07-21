Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео прохождения бойцами спецназа "Зеленой тропы" в Самарской области. Всего в соревновании приняли участие более 250 бойцов из четырех разных военных округов РФ. Первым этапом прохождения "Зеленой тропы" стало соревнование в точности стрельбы из пулемета "Печенег" с калибром патронов 7,62 мм, пистолета ПМ, а также в метании ножей и саперных лопат. Кроме этого военнослужащие преодолели горную полосу. Группам специального назначения еще предстоит посоревноваться в перемещении на большие расстояния, преодолении водных преград, выполнении специальных задач, действии разведчиков на наблюдательном посту и выводе разведывательной группы в тыл противника.
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
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