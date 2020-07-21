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Пентагон может выкупить предназначенные для Турции истребители F-35 

Rambler News Service и ещё 5 1 час назад
ВВС США перекупили изготовленные для Турции F-35
Фото: Tonkatsu298/YouTube
ВВС США собираются выкупить истребители пятого поколения F-35, предназначенные для поставки Турции. после того как Анкару исключили из программы создания самолета за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне.
«Военно-воздушные силы США официально выкупят восемь самолетов F-35A, первоначально построенных Lockheed Martin для Турции, в рамках контрактной модификации стоимостью $862 млн», — говорится в публикации.
Турция, изначально участвовавшая в создании некоторых компонентов для F-35, собиралась закупить в общей сложности около 100 таких самолетов по цене $77,9 млн за машину.
Россия и Турция заключили контракт о поставках российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в декабре 2017 года. Первые самолеты с компонентами «Триумфов» начали прибывать в Турцию 12 июля этого года. 1 ноября гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия выполнила обязательства по поставке в Турцию комплексов С-400.
На фоне поставок С-400 в Турцию США объявили об официальном отказе Вашингтона поставлять Анкаре новейшие истребители F-35. В середине августа 2019 ujlf газета Yeni afak рассказала об интересе Турции к приобретению российских многоцелевых истребителей Су-35 после отказа США поставить Анкаре F-35.
Позже, когда в США предложили ввести санкции против Турции за покупку С-400, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A haber заявил, что в случае введения санкций США, Анкара может закрыть американскую авиабазу Инджирлик, которая располагается на территории страны.
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Комментарии 1
Армия , Ближний Восток , Конфликты , США , Александр Михеев , Мевлют Чавушоглу , МИД , Рособоронэкспорт , Пентагон , Анкара , Турция
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