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МО Сирии: Израиль атаковал цели на юге Дамаска 

ТК «Звезда» и ещё 20 11 минут назад
Израиль атаковал цели на юге Дамаска
Фото: zhengsiyuan Xinhua Globallookpress
Отмечается, что ПВО Сирии отразили атаку, сбив большинство ракет.
Минобороны Сирии в понедельник, 20 июля, сообщило, что самолеты ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли несколько ударов по югу Дамаска. Кадры авиаудара попали в Сеть.
На кадрах видны несколько ярких всполохов в ночном небе над Дамаском, которые резко достигают земли, после чего раздается громкий звук удара. На месте их падения возникает небольшое зарево.
Отмечается, что ПВО Сирии отразили атаку, сбив большинство ракет. Были повреждены несколько построек, информации о жертвах или пострадавших не поступало, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Сирии.
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Армия , Конфликты , Министерство обороны , РИА Новости , Дамаск , Израиль , Сирия
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