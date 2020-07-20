Иран захотел приобрести у России новейшее вооружение 

Тегеран заинтересован в закупке новейшего российского вооружения, именно Россия является приоритетным партнером Ирана по ВТС, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности. Российское правительство и российский народ были и остаются рядом с нами в трудные минуты. В этом плане для нас Россия — приоритетный партнер», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Джалали отметил, что у России большие возможности в этой сфере, и Иран надеется на укрепление связей в этой области.