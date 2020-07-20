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Иран захотел приобрести у России новейшее вооружение 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 49 минут назад
Иран захотел приобрести у России новейшее вооружение
Фото: Reuters
Тегеран заинтересован в закупке новейшего российского вооружения, именно Россия является приоритетным партнером Ирана по ВТС, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности. Российское правительство и российский народ были и остаются рядом с нами в трудные минуты. В этом плане для нас Россия — приоритетный партнер», — сказал он в интервью «Коммерсанту».
Джалали отметил, что у России большие возможности в этой сфере, и Иран надеется на укрепление связей в этой области.
На прошлой неделе президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили снятие оружейного эмбарго против Тегерана.
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Армия , Азия , Оружие , Хасан Роухани , Владимир Путин , Правительство РФ , Иран , Москва , Тегеран
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