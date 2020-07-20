В Черном море начались учения Sea Breeze-2020

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Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командующего Военно-морскими силами ВС Украины Алексея Неижпапу.

"Сегодня в северо-западной части Черного моря стартуют украино-американские учения Sea Breeze-2020", — сказал он.

По словам командующего, в связи с пандемией коронавируса учения пройдут бесконтактно и с максимальным использованием современных технологий.

Он отметил, что цель маневров остается прежней — "обеспечить безопасность в Черноморском регионе".