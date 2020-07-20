В Черном море начались учения Sea Breeze-2020

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командующего Военно-морскими силами ВС Украины Алексея Неижпапу.
"Сегодня в северо-западной части Черного моря стартуют украино-американские учения Sea Breeze-2020", — сказал он.
По словам командующего, в связи с пандемией коронавируса учения пройдут бесконтактно и с максимальным использованием современных технологий.
Он отметил, что цель маневров остается прежней — "обеспечить безопасность в Черноморском регионе".
В Минобороны Украины сообщили, что учения Sea Breeze-2020 продлятся неделю, в них примут участие порядка 2 тыс. человек из 9 стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.