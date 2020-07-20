Десантирование разведгруппы попало на видео 

Северной Осетии в рамках занятий Южного военного округа по воздушно-десантной подготовке было осуществлено учебное парашютное десантирование из вертолета "Ми-8" разведчиков мотострелкового соединения.

"Ми-8" является многоцелевым вертолетом, разработанным в ОКБ им. М. Л. Миля в начале 1960-х годов. "Ми-8" — самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. На данный момент насчитывается порядка 12 тысяч этих машин по всему миру. Этот вертолет широко используется более чем в 50 странах мира для выполнения множества гражданских и военных задач. У "Ми-8" насчитывается около ста различных модификаций. Стоимость одной такой машины составляет от 14,75 миллионов долларов.