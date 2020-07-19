Российский офицер поставил на место американца в Сирии

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В Сети опубликовали видео с диалогом российского и американского военных, оказавшихся на грани конфликта из-за столкновения в Сирии . Ролик опубликовал в Твиттере телеведущий Владимир Соловьев

«Это территория Сирии. Российские Вооружённые силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы? Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать» pic.twitter.com/hGDcpjGoBY— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 18, 2020

Российская военная колонна двигалась по трассе в провинции Хасака. Американские броневики начали преследовать наш конвой, передвигаясь по пересечённой местности. Тогда россияне заблокировали бронетранспортерами проезд технике США.

Американским солдатам пришлось вступить в неприятный диалог.

Российский офицер через переводчика напомнил одному из американцев, что они находятся в Сирии.

«Это территория Сирийской Арабской Республики. Российские вооруженные силы здесь находятся по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находитесь вы? Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать», — сказал военный.