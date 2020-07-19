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«На каком основании вы здесь находитесь?»: Российский офицер поставил на место американца в Сирии 

Майк Габриелян 18 минут назад
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Фото: РИА Новости
В Сети опубликовали видео с диалогом российского и американского военных, оказавшихся на грани конфликта из-за столкновения в Сирии. Ролик опубликовал в Твиттере телеведущий Владимир Соловьев.
Российская военная колонна двигалась по трассе в провинции Хасака. Американские броневики начали преследовать наш конвой, передвигаясь по пересечённой местности. Тогда россияне заблокировали бронетранспортерами проезд технике США.
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Американским солдатам пришлось вступить в неприятный диалог.
Российский офицер через переводчика напомнил одному из американцев, что они находятся в Сирии.
«Это территория Сирийской Арабской Республики. Российские вооруженные силы здесь находятся по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находитесь вы? Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать», — сказал военный.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сирию за сутки вернулись более 60 беженцев.
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Армия , Башар Асад , Владимир Соловьев , Сирия
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