Солдаты ВСУ устроили пьяный дебош в Счастье

Оккупанты из двадцать пятой бригады ВСУ вели себя неадекватно в ходе празднования годовщины вручения подразделению боевого знамени, передаёт «Донбасс Сегодня» со ссылкой на пресс-офицера Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По его словам, такое произошло из-за того, что командир бригады полковник Олег Зинченко лично разрешил подчинённым «отметить знаменательную дату».
«В результате тридцать солдат второго парашютно-десантного батальона ушли из расположения в районе Войтово и ночью праздно проводили время в Счастье. Патрули военной службы правопорядка задержали двенадцать военных в нетрезвом состоянии», — рассказал Филипоненко.
Представитель оборонного ведомства отметил, что в ходе празднования украинские военнослужащие ввязались в драку с местными жителями на почве «общей симпатии к лицам противоположного пола», в результате которой три гражданских жителя Счастья были травмированы.