Киев пригрозил уничтожить ЧФ РФ за 36 часов

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Киев пригрозил уничтожить Черноморский флот РФ за 36 часов 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
В Киеве прозвучала еще одна версия легкой победы Украины над российскими войсками, размещенными в Крыму и всем Черноморским флотом РФ. На все про все понадобится не более 36 часов считает так называемый украинский военный эксперт. Украинский военный эксперт Михаил Гончар в интервью телеканалу «Дом» заявил:
«Можно, конечно, продолжать бряцание оружием, показывать маневренность группировок российских Вооруженных Сил, благодаря Керченскому мосту, но… собственно говоря, я не исключаю того, что во время маневров Кавказ-2020 будет разрабатываться и переброска сил и средств с задействованием Крымского моста. Но, на самом деле, в случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка Вооруженных Сил России, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят, как это было в Сирии и в Ливии».
Подобные цирковые выступления украинских «экспертов» на разных уровнях уже начинают «забавлять», как старые барадатые анекдоты типа: «Спросили у русского, белоруса и украинца, чтобы ты делал если бы стал царем…».
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Армия , Видео , В мире , Азовское море , ВМФ России , Крым наш
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