Су-27 срочно подняли над Черным морем

Истребитель Су-27 поднимали на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным центра, сегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.

"Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США", — сообщили в НЦУО.

Нарушения госграницы России самолетами-разведчиками США не допущено. После разворота американских самолетов от госграницы РФ Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Как подчеркнули в Центре, весь полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Это седьмой подобный случай за последние две недели, предыдущие произошли 23, 24, 27, 30, 31 июля и 4 августа. В частности, во вторник 4 августа российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата самолета Falcon-20 ВВС Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря.