Су-27 срочно подняли над Черным морем

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истребитель Су-27 поднимали на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем 

ТАСС 55 минут назад
Истребитель Су-27 поднимали на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.
По данным центра, сегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.

"Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США", — сообщили в НЦУО.

Нарушения госграницы России самолетами-разведчиками США не допущено. После разворота американских самолетов от госграницы РФ Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Как подчеркнули в Центре, весь полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Это седьмой подобный случай за последние две недели, предыдущие произошли 23, 24, 27, 30, 31 июля и 4 августа. В частности, во вторник 4 августа российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата самолета Falcon-20 ВВС Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря.
ТАСС: последние новости
Во Владимирской области во время боевых стрельб погиб солдат-контрактник Во Владимирской области во время боевых стрельб погиб солдат-контрактник На выборы президента Белоруссии аккредитовано более 48 тыс. местных наблюдателей На выборы президента Белоруссии аккредитовано более 48 тыс. местных наблюдателей Шойгу ввел ежемесячную надбавку для 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей Шойгу ввел ежемесячную надбавку для 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей
Комментарии
Армия , Видео , США , Биологическое оружие , COVID-19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
02:13
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
Происшествия
«Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла»
01:18
«Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение