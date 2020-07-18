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Кедми рассказал, как Россия окончательно решит вопрос с США 

Luga1news.ru 1 час назад
«»Оружие возмездия" не спасет США»
Фото: РИА Новости
Американские военные считают оружием возмездия ядерные боеголовки на подлодках типа «Огайо». Однако новейшее вооружение России ставит вопрос о пересмотре самого понятия «оружие возмездия». Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в эфире ITON-TV. Об этом сообщает Украина.ру.
Эксперт подчеркнул, что установка на российские подлодки гиперзвуковых ракет «Циркон» с ядерными боеголовками позволит РФ ударить по США раньше, чем какая-либо угрожающая активность вообще будет обнаружена.
«Я бы рекомендовал внимательнее слушать то, что говорят. Особенно когда говорит президент России. Он сказал: при обнаружении ракет, поднявшихся в воздух для атаки на Россию, страна, которая их послала, будет уничтожена до того, как эти ракеты долетят. Это оружие возмездия? Неизвестно, долетят ли эти ракеты до России, но пославшая их страна будет уничтожена», — категоричен Кедми.
По его словам, грань между оружием возмездия и наступательным вооружением сегодня стирается благодаря новым возможностям России.
Специалист обратил внимание, что помимо «Циркона» у России есть ядерный подводный беспилотник «Посейдон» — уникальный тип стратегического оружия, способный нанести сокрушительный удар по обоим американским побережьям, где расположены крупнейшие города.
И когда начнется цунами высотой 400 метров, или три-четыре таких волны ударят по побережью США, то это уже не «оружие возмездия», а «окончательное решение вопроса», резюмировал аналитик.
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Армия , В мире , Яков Кедми , Израиль , США
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