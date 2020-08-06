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Госпиталь МЧС России в Бейруте принял в первый день 13 пациентов 

RT на русском и ещё 78 44 минуты назад
Госпиталь МЧС в Бейруте принял первых пациентов
Фото: Reuters
Госпиталь МЧС России в Бейруте принял в первый день работы 13 пациентов.

«Врачи приняли 13 пациентов, им была оказана вся необходимая помощь. Также проводилось тестирование на коронавирус», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.

Ранее аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России начал работать в Бейруте, пострадавшем от мощного взрыва.
Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.
Погибли 135 человек, около 5 тыс. пострадали.
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Армия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Бейрут
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