Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана
Фото: РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
"В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу. В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомства двух стран", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, Шойгу проинформировал Гасанова о начавшейся в пятницу внезапной проверке боевой готовности войск.
"Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие — плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе", — отметил он.
В России по решению президента Владимира Путина 17 июля объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
Видео дня. Во французском Нанте загорелся собор
Последние новости
Эксперт рассказал, сможет ли Россия перехватить "супер-пупер" ракеты США Эксперт рассказал, сможет ли Россия перехватить "супер-пупер" ракеты США ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Комментарии
Армия , Война в Сирии , Сергей Шойгу , Закир Гасанов , Владимир Путин , РИА Новости , Азербайджан , Баку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Агутин рассказал об измене Варум
Агутин рассказал об измене Варум
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Азербайджан раскрыл детали провокации армянской армии
00:33
Азербайджан раскрыл детали провокации армянской армии
В мире
Таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки
01:03
Таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки
Происшествия
Когда ждать второй волны COVID-19
03:19
Когда ждать второй волны COVID-19
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение