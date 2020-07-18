Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана

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"В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу. В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомства двух стран", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, Шойгу проинформировал Гасанова о начавшейся в пятницу внезапной проверке боевой готовности войск.

"Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие — плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе", — отметил он.