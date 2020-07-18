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Украинский военный захотел перейти на сторону ЛНР 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Украинский военный захотел перейти на сторону ЛНР
Фото: ТАСС
Украинский военный сообщил, что готов перейти на сторону Луганской народной республики, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
«К нам обратился военнослужащий оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» (вооруженных сил Украины) с просьбой обеспечить переход на сторону ЛНР», — цитирует Мазейкина РИА «Новости».
Он уточнил, что на данный момент прорабатывается возможность такого перехода.
Это далеко не первый случай перехода украинского силовика на сторону ополченцев. В октябре прошлого года на сторону ДНР перешел начальник подразделения шифровальной связи СБУ подполковник Роман Лабусов. В 2018 году украинские силовики расстреляли военнослужащего Дмитрия Украинского, который пытался перейти на сторону ДНР, однако ошибся с маршрутом.
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Армия , Войска , Конфликты , Роман Лабусов , СБУ , РИА Новости
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