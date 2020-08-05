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Подлодка «Вепрь» после ремонта вернулась в состав ВМФ России 

RT на русском и ещё 2 45 минут назад
Подлодка «Вепрь» после ремонта вернулась в состав ВМФ
Фото: Курганов Илья / wikipedia.org
Атомная подлодка проекта 971 «Вепрь» вернулась в состав Военно-морского флота России после проведённого ремонта.

«В интересах Военно-морского флота поставлены … одна отремонтированная крейсерская атомная подводная лодка (проект 971 «Вепрь»)», — приводит РИА Новости слова замминистра обороны России Алексея Криворучко.

Он также напомнил, что в этом году флот получил первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и атомный подводный крейсер проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир».
Ранее сообщалось, что большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с морской авиацией провели учения в Японском море.
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Армия , Алексей Криворучко , РИА Новости
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