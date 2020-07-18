Украинский военный перешел на сторону ДНР 

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Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) перешел на сторону Донецкой народной республики, сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

«Благодаря совместной работе Народной милиции и силовых ведомств республики был обеспечен безопасный переход очередного украинского военнослужащего на нашу сторону. Им является топогеодезист-наводчик минометного взвода 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар», рядовой Скидан», — приводит слова Басурина РИА «Новости».

Украинский военный подтвердил сведения о нахождении в зоне конфликта в Донбассе «наемников из стран НАТО », добавил замглавы республиканского ведомства.

В пятницу другой украинский военный заявил о готовности перейти на сторону ЛНР.