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Украинский военный перешел на сторону ДНР 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 1 час назад
Украинский военный перешел на сторону ДНР
Фото: РИА Новости
Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) перешел на сторону Донецкой народной республики, сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Благодаря совместной работе Народной милиции и силовых ведомств республики был обеспечен безопасный переход очередного украинского военнослужащего на нашу сторону. Им является топогеодезист-наводчик минометного взвода 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар», рядовой Скидан», — приводит слова Басурина РИА «Новости».
Украинский военный подтвердил сведения о нахождении в зоне конфликта в Донбассе «наемников из стран НАТО», добавил замглавы республиканского ведомства.
В пятницу другой украинский военный заявил о готовности перейти на сторону ЛНР.
В октябре 2017 года на сторону ДНР перешел начальник подразделения шифровальной связи СБУ подполковник Роман Лабусов. В 2018 году украинские силовики расстреляли военнослужащего Дмитрия Украинского, который пытался перейти на сторону ДНР, однако ошибся с маршрутом.
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Комментарии
Армия , Конфликты , Эдуард Басурин , Роман Лабусов , СБУ , НАТО , РИА Новости
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