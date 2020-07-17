Все новости на карте

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов началась по поручению президента России. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу во время совещания в Национальном центре управления обороной пояснил, что проверка проводится для оценки способности войск обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняются угрозы террористического характера, а также в рамках подготовки к учениям «Кавказ-2020».

В ходе внезапной проверки будет проведено 56 тактических учений, подчеркнул глава Минобороны России

«Рамблер» писал, что ранее артиллерийские подразделения, дислоцированные в трех регионах Дальнего Востока, были подняты по тревоге и отправлены на учения.