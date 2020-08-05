США подготовили ответ на «сговор» России с талибами

Козероги сегодня сентиментальны, но склонны прятать чувства под маской цинизма. Внутренние переживания могут быть ответом на внешний триггер, например, музыку. Это день везения, благословения, подтверждения давних ощущений и исполнения старых надежд, но могут быть задеты и ваши старые раны. Хорошо вновь оказаться среди духовно близких людей или в атмосфере, связанной с важным событием прошлого.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Звезды подсказывают Козерогам, что сегодня им придется справиться с довольно сложной задачей. Это позволит вам укрепить авторитет и влиятельность в глазах второй половинки. Если вы еще не встретили свою любовь, будьте готовы к неожиданному началу нового романа.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

У Козерогов сегодняшний день складывается неблагоприятно для сбора и аналитической обработки информации. Запланированные деловые встречи срываются по независящим от вас причинам. Не ищите встреч с влиятельными людьми от власти — это ничего не даст вам в позитивном смысле. Успешно поработают индивидуальные предприниматели, если они настроены на самостоятельное принятие решений.