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Третий самолёт МЧС вылетел в Бейрут 

RT на русском и ещё 21 1 час назад
Третий самолёт МЧС вылетел в Бейрут
Фото: Reuters
Третий самолёт МЧС России вылетел в Бейрут где накануне произошёл мощный взрыв.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 18:34 вылетел Ил-76», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что второй самолёт МЧС России со спасателями и психологами вылетел в Бейрут.
Мощный взрыв произошёл 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2700 т конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.
По последним данным, в результате взрыва погибли 135 человек.
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Армия , Катастрофы , Пожары , МЧС , РИА Новости , Бейрут
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