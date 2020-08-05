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Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо 

ТК «Звезда» и ещё 3 39 минут назад
Населенные пункты обстреляли в Идлибе и Алеппо
Фото: globallookpress.com
Российская военная полиция и авиация ВКС РФ провели патрулирования на территории Сирии.
Боевики из рядов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за минувшие сутки обстреляли населенные пункт в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксировано девять обстрелов населенных пунктов Джабла, Маарет-Хорма, Кафер-Небель, Дадих, Мелладжа в провинции Идлиб, Хербет-Джезрая, Урум-Эль-Кубра (дважды), Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», — заявил он.

Помимо этого, силами армейской авиации было проведено патрулирование по маршруту от аэродрома Камышлы до Элеватора Алия и в обратном направлении.
Российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Дэйр-Эз-Зор и Алеппо.
«Джебхат ан-Нусра»* — террористическая организация, запрещенная в РФ.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Джебхат ан-Нусра , Идлиб , Сирия
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