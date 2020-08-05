Населенные пункты обстреляли в Идлибе и Алеппо

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Российская военная полиция и авиация ВКС РФ провели патрулирования на территории Сирии

«Зафиксировано девять обстрелов населенных пунктов Джабла, Маарет-Хорма, Кафер-Небель, Дадих, Мелладжа в провинции Идлиб, Хербет-Джезрая, Урум-Эль-Кубра (дважды), Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», — заявил он.

Помимо этого, силами армейской авиации было проведено патрулирование по маршруту от аэродрома Камышлы до Элеватора Алия и в обратном направлении.

Российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Дэйр-Эз-Зор и Алеппо.

«Джебхат ан-Нусра»* — террористическая организация, запрещенная в РФ.