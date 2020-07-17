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Появилось видео преодоления водной преграды на БМП 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем сайте кадры с занятий мотострелковых подразделений Западного военного округа по преодолению водных преград с помощью танков и БМП. Экипажи танков Т-72б3 и Т-80, а также БМП-2 преодолевали реку, глубина которой могла достигать двух метров. Водители боевых машин при этом используют специальную аппаратуру для ориентирования под водой. В программе подготовки танковых экипажей ЗВО форсированию водных преград уделяется особое внимание. Это обусловлено характером местности на Северо-Западном стратегическом направлении, где имеется значительное количество водных преград, представляющих собой серьезные препятствия для действий войск.
Армия , Видео , Министерство обороны
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