Вооруженные силы (ВС) России лишились главной ударной силы на море. Об этом сообщает «Взгляд».

Сегодня, как сообщал «Рамблер», отмечается День авиации Военно-морского флота (ВМФ) России. По мнению автора «Взгляда», в настоящее время российская военно-морская авиация находится в кризисе беспримерной глубины.

«Это обидно», — отметил он.

По словам журналиста, в российских условиях морская авиация исторически оказывалась эффективнейшим средством ведения войны на море, например, уничтожила большая часть судов нацистов на восточном фронте в ходе Великой Отечественной войны, а в ходе холодной войны была главной ударной силой ВМФ СССР.

Автор публикации высказал мнение, что нынешнее состояние морской авиации России — совершенно непонятное: она представляет собой набор соединений и частей с самолетами и вертолетами, вменяемой идеи боевого применения которого не прослеживается.