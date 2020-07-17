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Россия лишилась главной ударной силы на море 

Артём Кульша и ещё 1 38 минут назад
Вооруженные силы (ВС) России лишились главной ударной силы на море. Об этом сообщает «Взгляд».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», отмечается День авиации Военно-морского флота (ВМФ) России. По мнению автора «Взгляда», в настоящее время российская военно-морская авиация находится в кризисе беспримерной глубины.
«Это обидно», — отметил он.
По словам журналиста, в российских условиях морская авиация исторически оказывалась эффективнейшим средством ведения войны на море, например, уничтожила большая часть судов нацистов на восточном фронте в ходе Великой Отечественной войны, а в ходе холодной войны была главной ударной силой ВМФ СССР.
Автор публикации высказал мнение, что нынешнее состояние морской авиации России — совершенно непонятное: она представляет собой набор соединений и частей с самолетами и вертолетами, вменяемой идеи боевого применения которого не прослеживается.
«Одной из главных проблем, ограничивающих развитие морской авиации, является то, что она не является полноценной интегральной частью флота. Хотя должна бы», — отметил он.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Статьи , ВМФ России
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