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Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции 

Lenta.ru 57 минут назад
Виновата Турция: в Сирии пострадали российские военные
Фото: Hawar news agency
В Сирии в результате авиаудара турецкого беспилотника получили ранения двое российских военнослужащих. Об этом стало известно курдскому новостному агентству ANHA.
Издание опубликовало фотографию, на которой запечатлен мужчина славянской внешности с перебинтованным бедром. Ему помогает идти человек, на плече которого висит бронежилет как у российских военных. Рядом также идет мужчина, одетый и экипированный как российский военнослужащий. По данным источников Syrian Observatory For Human Rights с места событий, один из раненых — водитель.
Как уточняет SOHR, инцидент произошел в районе координационного центра России и «Демократических сил Сирии» (ДСС) в населенном пункте аль-Дарбасия в сирийской провинции Хасеке. Селение расположено прямо на северо-восточной границе Сирии и Турции. Судя по актуальной карте боевых действий в Сирии, эта территория находится под полным контролем курдских формирований, мест дислокации боевиков рядом нет.
Несмотря на перемирие, действующее на северо-западе Сирии, на подконтрольных сирийским курдам территориях на севере и северо-востоке страны продолжаются боевые действия и теракты. Так, 15 июля в Ракке, которую занимают ДСС, взорвались три бомбы рядом со зданием так называемой прокуратуры ДСС.
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Комментарии 4
Армия , Генпрокуратура РФ , Сирийский центр мониторинга по правам человека , Сирия , Турция
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