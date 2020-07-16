Виновата Турция: в Сирии пострадали российские военные

Сирии в результате авиаудара турецкого беспилотника получили ранения двое российских военнослужащих. Об этом стало известно курдскому новостному агентству ANHA.

Издание опубликовало фотографию, на которой запечатлен мужчина славянской внешности с перебинтованным бедром. Ему помогает идти человек, на плече которого висит бронежилет как у российских военных. Рядом также идет мужчина, одетый и экипированный как российский военнослужащий. По данным источников Syrian Observatory For Human Rights с места событий, один из раненых — водитель.

Как уточняет SOHR , инцидент произошел в районе координационного центра России и «Демократических сил Сирии» (ДСС) в населенном пункте аль-Дарбасия в сирийской провинции Хасеке. Селение расположено прямо на северо-восточной границе Сирии и Турции. Судя по актуальной карте боевых действий в Сирии, эта территория находится под полным контролем курдских формирований, мест дислокации боевиков рядом нет.