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США начали перебрасывать войска в Польшу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 56 минут назад
Вооруженные силы США начали переброску войск в Польшу для проведения учений, сообщило в четверг министерство национальной обороны республики.
«Начался процесс переброски американских войск в Польшу в рамках учений Emergency Deployment Readiness Exercise («Готовность к экстренному развертыванию»), — передает ТАСС сообщение польского минобороны.
Первые подразделения уже прибывают на полигон в Дравске-Поморском».
Как сообщило министерство, в период с 14 июля до 23 августа в страну будет переброшен американский бронетанковый батальон. Цель маневров — проверка готовности военных США к быстрому реагированию и развертыванию своих сил в любом районе мира.
С американской стороны в учениях примут участие 500 военнослужащих. Руководство маневрами будет осуществлять дивизионное командование ВС США в Познани.
«В связи с эпидемической ситуацией будут применяться все необходимые меры предосторожности, обеспечивающие защиту солдат и местных жителей от COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание)», — заверили в минобороны Польши.
Учения Emergency Deployment Readiness Exercise должны были стать одним из элементов масштабных маневров Defender-Europe 20 Plus, но из-за пандемии нового коронавируса в планы были внесены значительные изменения, а сами учения были перенесены на лето.
Напомним, в июне председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что Соединенные Штаты могут передислоцировать часть выводимых из Германии войск не только в Польшу, но и в пару других стран Европы.
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Армия , Видео , В мире , США , Адам Смит , Министерство обороны , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Польша
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