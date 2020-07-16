Россия впервые заложит «Мистрали» на верфи в Крыму

Он также подчеркнул, что тактико-технические характеристики корабля проекта 23900 пока не известны — их озвучат после церемонии.

По данным из открытых источников, водоизмещение вертолетоносца проекта 23900 составит 25 тысяч тонн. Предположительная стоимость корабля — более 40 миллиардов рублей. Головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На новом корабле смогут базироваться вертолеты Ка-52К "Катран", Ка-27, Ка-29 и Ка-31.