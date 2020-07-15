«США ищут повод для войны»

14 июля ИА «Синьхуа» обнародовало заявление официального представителя МИД КНР , в котором речь идет о том, что США подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море (ЮКМ) и намерены внести раздор между странами региона. Позицию Китая в своей редакционной статье объясняет украинский еженедельник «2000».

Госсекретарь США Майкл Помпео накануне в своем заявлении отметил, что многие морские требования Китая относительно ЮКМ незаконны, в связи с чем американская сторона настоятельно призывает заинтересованные страны выступить против морских претензий Китая. Помпео считает, что т.н. решение арбитража по ЮКМ носит юридически обязывающий характер как по отношению к Китаю, так и к Филиппинам

«В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на очередном брифинге заявил, что американская сторона своим заявлением пренебрегает историей и фактами в вопросе ЮКМ, а также нарушает свои обязательства сохранять нейтральную позицию в спорах о территориальном суверенитете. Она также нарушает и искажает международное право, намеренно провоцирует споры в отношении морских территорий и подрывает стабильность и мир в данном регионе», — пишет «Женьминь Жибао».

Хотя США считают, что пунктирная линия в ЮКМ определена в 2009 году, Чжао Лицзянь подчеркнул, что территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы в ЮКМ сложились в течение длительного периода истории.

Китай тысячелетиями осуществлял юрисдикцию над соответствующими островами, рифами и водами в ЮКМ, а в 1948 году правительство Китая объявило пунктирную линию в ЮКМ. В течение долгого времени ни одна страна не высказывала сомнений по этому поводу, а территориальный суверенитет Китая и его морские права и интересы в ЮКМ имеют достаточную историческую и правовую основу, которая согласуется с соответствующими международными законами и практикой, — объяснил китайскую позицию Чжао Лицзянь.

Китай не стремится построить «империю» в ЮКМ, всегда относится к странам региона на основе равенства и неизменно сохраняет предельную сдержанность в защите суверенитета, прав и интересов ЮКМ, заявил Чжао Лицзянь. «Однако именно США отказались присоединиться к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), зачастую выходят из международных договоров и организаций, соблюдают только те международные нормы, которые согласуются с их целями, и пренебрегают теми, которые считают препятствующими (их деятельности). Американская сторона часто продвигает идею милитаризации ЮКМ, направляя туда крупногабаритные, передовые военные корабли и самолеты. Американская сторона является разрушителем и нарушителем мира и стабильности в регионе. Международное сообщество предельно ясно это понимает», добавил дипломат.

Относительно арбитражного разбирательства и его вердикта Чжао Лицзянь отметил, что «позиция Китая является последовательной, ясной и твердой. Арбитражный трибунал расширил свои полномочия по осуществлению юрисдикции и допустил очевидные ошибки в установлении фактов и применении законов, что вызвало вопросы у многих стран».

Представитель МИД КНР заявил, что, поскольку США раскрутили тему арбитража по ЮКМ в угоду своей собственной политической повестке (а это является нарушением международного морского права), Китай никогда этого не примет.

Руководствуясь Декларацией о действиях сторон в Южно-Китайском море (подписана Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2002 г.), Китай всегда будет придерживаться той позиции, что разрешать споры относительно территории и юрисдикции следует путем переговоров и консультаций с соответствующими суверенными государствами, сказал Чжао Лицзянь.

«Благодаря совместным усилиям соответствующих стран ситуация в ЮКМ в настоящее время остается прочной и стабильной», — сказал дипломат, добавив, что Китай и страны АСЕАН, соблюдая Декларацию о действиях сторон в Южно-Китайском море, ускоряют процесс переговоров по более жесткому Кодексу поведения в Южно-Китайском море с целью защиты мира, стабильности и свободы судоходства в ЮКМ. В настоящее время консультации достигли активного прогресса, и отношения между Китаем и странами АСЕАН еще более укрепились и развились в период их сотрудничества по борьбе с COVID-19, отметил китайский дипломат.

«Китай выражает свое серьезное возмущение и решительно выступает против неправомерных действий США», — подчеркнул Чжао Лицзянь и призвал американскую сторону немедленно прекратить создавать проблемы в данном вопросе, а также сойти с ошибочного пути.