Армения заявила о сбитых беспилотниках Азербайджана

С 12 июля силы ПВО Армении сбили 13 беспилотников вооруженных сил Азербайджана, заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Уточняется, что сбито десять ударных и три разведывательных БПЛА, передает РИА «Новости».
Ованнисян назвал такой показатель достаточно высоким с точки зрения эффективности.
Накануне он отметил, что среди сбитых БПЛА есть и «дорогостоящий Hermes 900».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, а также о позиции Москвы в отношении этого конфликта.