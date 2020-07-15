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Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Армения заявила о сбитых беспилотниках Азербайджана
Фото: globallookpress.com
С 12 июля силы ПВО Армении сбили 13 беспилотников вооруженных сил Азербайджана, заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Уточняется, что сбито десять ударных и три разведывательных БПЛА, передает РИА «Новости».
Ованнисян назвал такой показатель достаточно высоким с точки зрения эффективности.
Накануне он отметил, что среди сбитых БПЛА есть и «дорогостоящий Hermes 900».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, а также о позиции Москвы в отношении этого конфликта.
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Армия , Оружие , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения
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