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Об очередном конфликте на армяно-азербайджанской границе, как сообщал «Рамблер», стало известно 12 июля. Инцидент произошел в. нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха в Товузском районе Азербайджана. Баку уверяет, что первыми стрелять начали армяне. Ереван в ответ обвинил азербайджанцев в попытке захватить опорный пункт, находящийся под контролем армянской армии. В результате погибли четверо человек, пятеро были ранены. 13 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал конфликтующие стороны к немедленному прекращению огня.

Если ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжит накаляться, турецкая армия выступит на стороне Баку, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар. Он подчеркнул, что Анкара «разделяет боль братского народа» и назвал действия армян «провокацией».