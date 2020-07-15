Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция готова поддержать Азербайджан в конфликте с армянами 

Павел Тиунов 26 минут назад
В военном противостоянии с Арменией Турция готова оказать поддержку Азербайджану, заявил министр обороны страны Хулуси Акар. Его заявление цитирует агентство «Анадолу».
Об очередном конфликте на армяно-азербайджанской границе, как сообщал «Рамблер», стало известно 12 июля. Инцидент произошел в. нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха в Товузском районе Азербайджана. Баку уверяет, что первыми стрелять начали армяне. Ереван в ответ обвинил азербайджанцев в попытке захватить опорный пункт, находящийся под контролем армянской армии. В результате погибли четверо человек, пятеро были ранены. 13 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал конфликтующие стороны к немедленному прекращению огня.
Если ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжит накаляться, турецкая армия выступит на стороне Баку, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар. Он подчеркнул, что Анкара «разделяет боль братского народа» и назвал действия армян «провокацией».
Резюмируя вышесказанное, Акар привел слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил уверенность, что "Армения попадет в яму, которую роет другим".
Комментарии 261
Армия , Видео , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Сергей Лавров , ИА Anadolu , Азербайджан , Армения , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
«Перебросят боевиков»: Турция может вторгнуться в Нагорный Карабах
«Перебросят боевиков»: Турция может вторгнуться в Нагорный Карабах
Видео
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
01:10
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
00:36
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
Армия Ближний Восток
Охлобыстин назвал подходящее наказание для Ефремова
01:21
Охлобыстин назвал подходящее наказание для Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
00:13
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение