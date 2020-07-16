В Крыму впервые заложат российские «Мистрали»

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"Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали". Церемония состоится на керченском заводе "Залив", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что тактико-технические характеристики корабля проекта 23900 пока не известны. "Их планируется озвучить после церемонии", — сказал источник.

По его словам, головной корабль серии будет носить имя "Севастополь".

По данным из открытых источников, водоизмещение вертолетоносца проекта 23900 составит 25 тысяч тонн. Предположительная стоимость корабля — более 40 миллиардов рублей. Головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На новом корабле смогут базироваться вертолеты Ка-52К "Катран", Ка-27, Ка-29 и Ка-31.

Помимо боевых вертолетов, корабли получат и серьезное штатное вооружение для обеспечения собственной безопасности. Планируется их вооружить зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-М", 100-миллиметрой артиллерийской установкой А-190.