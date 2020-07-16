В Крыму впервые заложат российские «Мистрали»

Россия впервые в своей современной истории закладывает корабль типа вертолетоносец, на судостроительном заводе "Залив" (Керчь, Крым) 16 июля будут заложены сразу два универсальных десантных корабля проекта 23900, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
"Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали". Церемония состоится на керченском заводе "Залив", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что тактико-технические характеристики корабля проекта 23900 пока не известны. "Их планируется озвучить после церемонии", — сказал источник.
По его словам, головной корабль серии будет носить имя "Севастополь".
По данным из открытых источников, водоизмещение вертолетоносца проекта 23900 составит 25 тысяч тонн. Предположительная стоимость корабля — более 40 миллиардов рублей. Головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На новом корабле смогут базироваться вертолеты Ка-52К "Катран", Ка-27, Ка-29 и Ка-31.
Помимо боевых вертолетов, корабли получат и серьезное штатное вооружение для обеспечения собственной безопасности. Планируется их вооружить зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь-М", 100-миллиметрой артиллерийской установкой А-190.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Строительство кораблей "Севастополь" и "Владивосток" началось в 2012 и 2013 годах. Однако из-за событий на Украине в 2014 году и введения санкций против РФ контракт был расторгнут в 2015 году. Корабли были проданы Египту и вошли в боевой состав национальных ВМС.