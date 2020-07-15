Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии 

Telegram-канал «Главком РИ» опубликовал видео эвакуации российских военных, получивших ранения в результате взрыва на пути конвоя в Сирии . На кадрах раненных военнослужащих сопровождают в автомобиль.

Напомним, 14 июля террорист-смертник совершил подрыв совместного российско-турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, приведя в действие взрывное устройство. В Центре примирения враждующих сторон сообщили, что в результате взрыва трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Также есть пострадавшие среди турецкого экипажа бронеавтомобиля. Всех раненных военных экстренно эвакуировали из района.