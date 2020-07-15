Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эвакуацию раненных в Сирии российских военных показали на видео 

Lenta.ru 36 минут назад
В сети появились кадры эвакуации российских военных, раненных в Сирии в результате взрыва на пути совместного с Турцией патруля, и оказания им медицинской помощи. Ролик опубликован в Telegram-канале «Главком РИ».
Отмечается, что на видео показана помощь пострадавшим, двое из которых оказались представителями ингушского батальона военной полиции в Сирии. Известно, что он был направлен в эту страну с миротворческой миссией.
14 июля стало известно о подрыве террористом-смертником взрывного устройства в автомобиле на пути следования колонны патруля. Отмечалось, что фугас сработал несвоевременно, что позволило избежать жертв, трое были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Катаиб Хаттаб Аш-Шишани», входящая в «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» (запрещена в России), в которой по большей части состоят уроженцы постсоветского пространства.
После этого Россия нанесла ответные авиаудары.
Инциденты с российскими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, 28 мая сообщалось, что российский конвой подвергся забрасыванию камнями на въезде в сирийский город Эриха. Аналогичный эпизод был зафиксирован 12 мая: тогда женщины забросали камнями броневик российской военной полиции. При этом раздавались крики о том, что атакующие не позволят пройти русским.
О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в провинции, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.
Последние новости
Меган Маркл назвала истинную причину ухода из королевской семьи Меган Маркл назвала истинную причину ухода из королевской семьи В России выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом В России выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 июля
Комментарии
Армия , Видео , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом
Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Акула-людоед расправилась с десятиметровым китом
Акула-людоед расправилась с десятиметровым китом
Бузова оправдалась за пьяный эфир
Бузова оправдалась за пьяный эфир
Видео
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
00:36
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
00:13
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
00:32
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
Происшествия Пожары
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
00:39
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
Армия
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
03:17
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
В мире
Появилось видео подробностей убийства профессора
04:06
Появилось видео подробностей убийства профессора
Происшествия
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
02:45
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
Происшествия
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
01:38
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Шоу-бизнес
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение