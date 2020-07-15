14 июля над нейтральными водами Черного моря российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС США RC-135. Перехват осуществлялся пилотами Южного военного округа Российской Федерации. Практически в одно время 14 июля над водами Черного моря были обнаружены самолеты-разведчики Р-8А Poseidon и RС-135, а также беспилотный летательный аппарат MQ-9А Reaper ВВС США. В это же время над Баренцевым морем был обнаружен разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. На его перехват был отправлен истребитель из состава противовоздушной обороны Северного флота. Ни один из самолетов НАТО не пересек границ России. Видео перехвата RС-135 опубликовало Министерство обороны РФ.
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
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