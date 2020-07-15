Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США 

Вадим Дроздов 54 минуты назад
14 июля над нейтральными водами Черного моря российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС США RC-135. Перехват осуществлялся пилотами Южного военного округа Российской Федерации. Практически в одно время 14 июля над водами Черного моря были обнаружены самолеты-разведчики Р-8А Poseidon и RС-135, а также беспилотный летательный аппарат MQ-9А Reaper ВВС США. В это же время над Баренцевым морем был обнаружен разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. На его перехват был отправлен истребитель из состава противовоздушной обороны Северного флота. Ни один из самолетов НАТО не пересек границ России. Видео перехвата RС-135 опубликовало Министерство обороны РФ.
Армия , Видео , Министерство обороны , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео подробностей убийства профессора
Появилось видео подробностей убийства профессора
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
Стивен Сигал: я не просил повысить мне налоги
«Киеву не переиначить решение ООН»
«Киеву не переиначить решение ООН»
Видео
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
00:39
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
Армия
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
03:17
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
В мире
Появилось видео подробностей убийства профессора
04:06
Появилось видео подробностей убийства профессора
Происшествия
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
02:45
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
Происшествия
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
01:38
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Шоу-бизнес
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение