Азербайджан опроверг применение «Град» против Армении

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения армянской стороны об использовании реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" на товузском направлении границы и предложило Еревану предоставить доказательства.

Ранее представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян , координирующий работу действующего в Тавушской области информационного центра, сообщил, что азербайджанские вооруженные силы применили против Армении РСЗО "Град".

"Распространенная армянскими СМИ информация о якобы применении подразделениями азербайджанской армии РСЗО "Град" против армянских вооруженных сил на товузском направлении фронта является дезинформацией. Заявляем, что этот вид оружия не применялся нашими подразделениями. Если у армянской стороны есть какие-либо доказательства применения этого вида оружия, пусть предоставит их", — сказал РИА Новости глава пресс-службы Минобороны, полковник Вагиф Даргяхлы.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых.