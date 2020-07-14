В Ливии заявили, что ждут большой битвы с Турцией

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ожидает в ближайшее время большой битвы с силами столичного правительства и поддерживающей его Турции за стратегически важный город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра. Об этом, как передает телеканал Al Hadath, заявил во вторник ее официальный представитель Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, в настоящее время в этих районах наблюдаются крупные перемещения формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и турецких сил. "В ближайшие часы мы станем свидетелями крупного сражения в окрестностях Сирта и Эль-Джуфры, — уверен аль-Мисмари. — Армия ожидает начала боев в любой момент, она не нападает, однако будет сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм".

Обстановка в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом (Палата представителей) и поддерживаемый ЛНА. Более года назад противоборствующие лагеря развязали бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освобождения ее от террористов. Триполийский кабмин в ответ официально обратился за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве и при активной поддержке Анкары ПНС смог вернуть контроль ряд захваченных ранее силами ЛНА территорий.

20 июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не исключил возможности военного вмешательства в Ливии с целью "обеспечения безопасности границ", указав при этом, что подобный шаг "будет иметь легитимный статус", а "египетские войска выдвинутся, если об этом попросят ливийцы". Египетский лидер также предупредил ПНС и Турцию о том, что Каир не позволит никому захватит контролируемые ЛНА Сирт и Эль-Джуфру, назвав их "красной линией". В столичном кабине его заявления назвали "посягательством на суверенитет" и "объявлением войны".

Минувшей ночью парламент распространил заявление, в котором указал на то, что вооруженные силы Египта "в свете прямого вторжения со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии", имеют право вмешаться, "если увидят неизбежную угрозу национальной безопасности двух стран".