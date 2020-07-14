Под обстрелом

В воскресенье, 12 июля, на границе Азербайджана Армении начались боевые столкновения с использованием артиллерии. Четверо военных погибли, четверо ранены. Это самый крупный военный инцидент между двумя странами, случившийся с апреля 2016 года. В чем причина вооруженного противостоянии Армении и Азербайджана — в материале «Ленты.ру».

«Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок», — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. В свою очередь, Минобороны Армении сообщала, что группа азербайджанских военнослужащих попыталась пересечь границу на грузовике «УАЗ», но после предупредительного огня с армянской стороны они бросили автомобиль и вернулись на свои позиции, а затем начали артиллерийский обстрел. Но эта версия вызывает вопросы даже в самой Армении.

Обстрелы, начавшись в воскресенье, продолжаются до сих пор. В Баку заявили о гибели генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и еще, по крайней мере, двух военных. МИД республики также сообщил, что убит в результате артобстрела житель села Агдам — гражданское лицо. В Минобороны Армении сообщили о гибели двух офицеров — майора вооруженных сил Армении Гаруша Амбарцумяна и капитана Соса Элбакяна в результате обстрела азербайджанской армией на северо-восточной части границы.

Совпадение или нет, но боестолкновение началось спустя всего три дня после демобилизации из армии сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота. Он завершил службу в армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики 9 июля. «Сегодня наш сын-солдат демобилизован и возвращается домой. Доброй службы всем нашим призывникам и солдатам, доброго возвращения всем нашим солдатам, окончившим службу», — написал премьер-министр на своей странице в Facebook.

Вооруженные силы карабахских армян тесно интегрированы в Вооруженные силы Армении. При этом руководство республики заявляет о том, что в Нагорном Карабахе и вокруг него нет ни одного представителя вооруженных сил Армении. Между тем, по имеющимся оценкам, более половины личного состава Армии непризнанной НКР — жители Армении.

Согласно оценкам правительства Германии , из 23 тысяч «карабахских» солдат 8000 являются военнослужащими регулярных войск Армении, а большая часть «армии обороны Карабаха» набирается из солдат-срочников из Армении. Таких, как, например, сын премьер-министра.

Пока Ашот Пашинян служил в Нагорном Карабахе, ситуация между Арменией и Азербайджаном была в целом спокойная. Нынешнее обострение конфликта эксперты и политологи связывают с внутренними проблемами Армении, в частности связанными с последствиями пандемии и падением рейтингов самого премьер-министра. Они предполагают, что цель провокаций — отвлечь жителей республики от внутриполитической и экономической ситуации.

Далекие 1990-е

Армяно-азербайджанское противостояние вокруг Нагорного Карабаха началось более 100 лет назад, а в 1992 году, когда регион покинули внутренние войска СССР, армянская часть населения Нагорного Карабаха провозгласила независимость от Азербайджана. В мае 1994-го между армянами и азербайджанцами был подписан договор о прекращении огня. В последующие десятилетия, несмотря на периодические инциденты, ситуация оставалась стабильной.

С новой силой конфликт разгорелся в апреле 2016 года. После серии столкновений, которые получили название «четырехдневной войны», Армения и Азербайджан заключили договоренность о перемирии — соглашение было достигнуто на переговорах в Москве . Но впоследствии стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Вероятно, сегодняшнее обострение ситуации связано с очевидным тупиком в переговорах, сопровождающихся резкими заявлениями двух сторон. Триггером стало наделавшее шума заявление Никола Пашиняна о том, что «Нагорный Карабах — это Армения, и точка». За ним последовало заявление Алиева о том, что «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак». Фактически с тех пор, в условиях отсутствия субстантивных переговоров, очередное обострение на фронте было вопросом времени.

Пощупать Россию

«Каждый раз, когда на границе слышны выстрелы, а в последнее время также и ракетные обстрелы, погибают солдаты и мирные жители, Ереван с замиранием сердца ожидает реакции своего военного союзника — Москвы, взявшей на себя гарантии безопасности Армении, — говорил еще в 2015 году военный обозреватель Павел Фельгенхауэр. — И обычно, по крайней мере, в последние годы этой реакции не бывает, либо в лучшем случае она бывает крайне комплементарной». «Армения, конечно, будет обращаться за помощью к союзникам по ОДКБ, в том числе к России, ведь на ее территории есть российская военная база в Гюмри. Но заставить Россию воевать, если Россия воевать не хочет, Армения, конечно, не может», — подчеркнул Павел Фельгенгауэр

С этим мнением согласен и экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров. «Россия не придет на помощь Армении. Москва прекрасно понимает, какую игру затеяла Армения», — заявил он журналистам. «Критика в адрес администрации Пашиняна, звучащая из России, а также поддержка армянской оппозиции свидетельствуют о том, что отношения между странами уже не на прежнем уровне. Фактически Россия перестала воспринимать Армению как партнера. Руководство Армении отдаляется от России и сближается с Западом. Думаю, для этого есть политические, экономические и внутренние причины», — сказал экс-министр.

В интервью «Коммерсантъ» азербайджанский политолог Фархад Мамедов сделал предположение, что «провокацию могли сделать для того, чтобы прощупать Россию, насколько активно она будет защищать позицию Еревана. Но Россия Никола Пашиняна поддерживать не стала».

Международная реакция

Официально МИД России выразил «серьезную озабоченность» резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. «Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Российский министр иностранных дел переговорил по телефону со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и с азербайджанским министром Эльмаром Мамедъяровым. На сайте ведомства содержание разговоров описали очень кратко и в одном сообщении: Москва «призвала стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ».

В свою очередь армянский министр позвонил генсеку Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) Станиславу Засю, предоставив «подробную информацию о нарушениях режима прекращения огня, совершенных вооруженными силами Азербайджана». Однако экстренное заседание постоянного совета организации, которое сначала было назначено на понедельник, неожиданно перенесли на неопределенный срок «для проведения дополнительных консультаций».

Обеспокоенность в связи с вооруженным конфликтом на границе Армении и Азербайджана проявил Генсек ООН Антониу Гутерреш . Он призвал к прекращению огня и к деэскалации конфликта. «Генеральный секретарь настаивает на незамедлительном прекращении военных действий и призывает все вовлеченные стороны предпринять шаги по деэскалации ситуации, а также воздерживаться от провокационной риторики», — говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.

Прекратить конфликт призвали также в США. «Мы осуждаем насилие на армяно-азербайджанской границе и призываем стороны прекратить применение силы, избегать дальнейшей эскалации и строго соблюдать прекращение огня. США остаются готовы помочь достичь долгосрочного мирного урегулирования», — написала официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.

На карантине

Станислава Притчина. Причиной возобновившегося конфликта между Азербайджаном и Арменией может являться желание отвлечь население стран от политического и экономического кризисов, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

Как отметил эксперт, обострение конфликта между двумя странами часто происходит на фоне экономических проблем. Он обратил внимание на заметный политический кризис в Армении, который накладывается на ситуацию с коронавирусом.

«В этих условиях, конечно, такие локальные стычки позволяют немного сместить акцент информационной повестки дня и отвлечь людей от сложностей в повседневной жизни», — считает Станислав Притчин. «Есть целый набор причин: и коронавирус, и кризисы — конституционный и политический», — соглашается Фархад Маммадов.

Ситуация с пандемией коронавируса в Армении действительно непростая. Только за последний месяц (с 12 июня по 12 июля) число заразившихся коронавирусом в Армении выросло более, чем в два раза — с 15281 до 32151 человека. Умерли 573 граждан республики. (https://ria.ru/20200714/1574314614.html) В тот же день кабинет министров Армении продлил режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавирусной инфекции еще на месяц — до 12 августа. За сутки 13 июля число заболевших выросло еще на 339 и достигло 32490 человек, еще 8 человек скончались.

Можно констатировать, что армянское правительство находится под огнем критики из-за провальной карантинной политики, республика вошла в лидеры по числу заразившихся на миллион населения, смертность также значительно превышает статистику в регионе. И эти негативные новости, и непопулярные шаги правительства «теряются» в военных сводках.

Оппозиции — нет

Пандемия коронавируса серьезно ударила по позициям премьер-министра. Серьезно просели его рейтинги, при этом все активнее заявляет о себе как парламентская, так и непарламентская оппозиция, в республике формируется антипремьерский фронт — альянс оппозиционных партий «Родина», «АРФ Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Совместная рабочая группа этих партий выступила с заявлением, в котором дала оценку действиям властей в условиях коронавируса: «Немедленно прекратить антигосударственный процесс роспуска конституционных институтов; прекратить действия, которые угрожают национальным ценностям, идентичности и общественному противодействию; пересмотреть и отменить применение неправомерных принудительных мер, включая административные штрафы, под предлогом противодействия эпидемии».

Не меньшее беспокойство нынешних руководителей республики вызывает и поведение бывшего президента республики Роберта Кочаряна . Он был освобожден из-под стражи Апелляционным уголовным судом Армении 18 июня под беспрецедентный в истории Армении залог в 4 миллиона долларов. В отношении него ведется уголовное дело по событиям 2008 года, когда в результате протестов оппозиции погибли 10 человек, в том числе двое полицейских. Одним из организаторов протестов был действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян . После «бархатной революции» 2018 года Кочаряна обвинили в якобы свержении конституционного строя.

Во время онлайн пресс-конференции со своими сторонниками 9 июля Кочарян заявил, что проблема Армении находится в здании ее правительства. «Что сегодня является проблемой страны и кто является автором этих проблем? В этом вопросе, думаю, у всех мнение сходится. Этот вопрос — тот простой вариант, который может объединить всех. Проблема страны здесь, в здании правительства», — подчеркнул бывший президент. Кочарян отметил, что при взгляде на современную Армению складывается впечатление, что государственные институты мешают главе государства. «Сегодня есть государственная система, которая мешает сегодняшней власти», — подытожил он.

Эксперты не исключают, что вооруженный конфликт на границе связан с желанием Армении разыграть антироссийскую карту и для решения внутриполитических проблем привлечь внимание западных стран. При этом в очередной раз обвинить ОДКБ в бездействии. Учитывая, что Никол Пашинян сразу после прихода к власти распорядился об аресте действующего на тот момент генсека ОДКБ, а единственная пророссийская партия в армянском парламенте — «Процветающая Армения» — сегодня подвергается преследованию со стороны властей, можно ожидать дальнейших информационных атак на российское присутствие в Армении. Как считает бывший глава МИДа республики Тофик Зульфугаров, Армения начала искать себе нового покровителя. «В нынешней ситуации, они видят в Западе идеального покровителя для себя. Но для этого властям Армении необходимо окончательно испортить отношения с Россией. А для этого Пашиняну необходимо возобновить боевые действия с Азербайджаном. Таким образом, он хочет обвинить Россию и уничтожить авторитет пророссийских сил в глазах армянской общественности. То есть он пытается сформировать представление, что „Россия нас бросила и ничем не помогла“. Считаю, что именно по этой причине Армения совершила провокацию не в Нагорном Карабахе, а на границе», — сказал он.