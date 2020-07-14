Российские истребители перехватили самолеты США

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В сообщении, которое приводит РИА Новости, указано, что 14 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушные цели над акваториями Баренцева и Чёрного морей, выполнявшие полёт в направлении границы России.

С целью идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа.

Воздушные цели были идентифицированы, ими оказались разведывательные самолёты. Отмечается, что Р-3С «Орион» ВВС Норвегии был обнаружен над Баренцевым морем. Над Чёрным морем были идентифицированы самолёты Р-8А «Посейдон» ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А «Рипер».

Российские истребители сопроводили летательные аппараты на безопасном расстоянии и вернулись на аэродромы базирования после их удаления от госграницы России.

Указывается, что нарушений госграницы не было допущено. При этом полёты осуществлялись в строгом соответствии с международными нормами.

11 июля сообщалось, что российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ вылетали на перехват американского самолёта над Японским морем.