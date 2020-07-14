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Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
Российские истребители перехватили самолеты США
Фото: РИА Новости
Российские истребители поднимались на перехват самолётов — разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Черным морями. Об этом информирует Национальный центр управления обороной России.
В сообщении, которое приводит РИА Новости, указано, что 14 июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушные цели над акваториями Баренцева и Чёрного морей, выполнявшие полёт в направлении границы России.
С целью идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа.
Воздушные цели были идентифицированы, ими оказались разведывательные самолёты. Отмечается, что Р-3С «Орион» ВВС Норвегии был обнаружен над Баренцевым морем. Над Чёрным морем были идентифицированы самолёты Р-8А «Посейдон» ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А «Рипер».
Российские истребители сопроводили летательные аппараты на безопасном расстоянии и вернулись на аэродромы базирования после их удаления от госграницы России.
Указывается, что нарушений госграницы не было допущено. При этом полёты осуществлялись в строгом соответствии с международными нормами.
11 июля сообщалось, что российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ вылетали на перехват американского самолёта над Японским морем.
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Армия , США , НЦУО РФ , РИА Новости , Норвегия
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