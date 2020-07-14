Русские солдаты оказались в турецком котле

10 июля Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation Libya, или NOCL) отменила форс-мажор на экспорт нефти. Уже началась загрузка в порту Эс-Сидр 730 тысячи баррелей в танкер Kriti Bastion, который доставит сырье в Италию , одному из главных потребителей ливийской нефти.

Деньги получит NOCL, но не через корсчет Центробанка , который находится в Триполи и который контролируется Правительством национального согласия (ПНС), находящегося под патронажем Турции

Если бы по мановению волшебной палочки экспорт ливийской нефти достиг довоенных объемов, то NOCL зарабатывала бы ежегодно $ 6.5 млрд Однако, по словам Мустафы Саналла, президента Национальной нефтяной корпорации: «NOCL сталкивается с огромными дополнительными расходами на ремонт инфраструктурного ущерба».

Франция. Похоже, оказались не фейками новости о том, что в ходе зимне-весеннего обострения гражданской войны сильно пострадали нефтепроводы, нефтехранилища и даже скважины NOCL. В хорошие времена, напомним, Ливия добывала по миллиону баррелей в сутки, сейчас — только 90 тысяч. Но и за эти скромные объемы идет смертельная драка между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифа Хафтара, за спиной которого стоит Россия

Хафтар пока еще контролирует так называемый «нефтяной полумесяц», но он был вынужден в январе 2020 года прекратить отгрузку нефти в «ответ на турецкое вмешательство».

Сегодня полное политическое урегулирование в Ливии в принципе невозможно, но, похоже противники согласились, что уничтожение NOCL невыгодно ни одной стороне. Как долго продлится нефтяное перемирие, приходится только гадать. Все ждут решающей битвы за Сирту.

В Турции ускоренно начали обучать 19-х ливийских кадетов для формирования кадровых офицеров армии ПНС. Одновременно Правительство национального согласия пытается показать всему миру «человеческое лицо», с помпой арестовав некого Сасси Аль-Макни, который вроде воевал на стороне ИГИЛ*. Мол, Триполи борется с мировым терроризмом, а не опирается на него.

Хафтар тоже не бездействует и сконцентрировал в районе Сирты мощные силы для отражения турецкого наступления на восток страны. Он тоже заручился зарубежной поддержкой. По сообщению новостного портала South Front, «несколько предполагаемых российских военных контрактников были замечены в городе Сохнах вблизи авиабазы Джуфрах».

Между тем, из Ливии приходит все больше сигналов, что Россия уходит на второй план. Генерал Хафтар вначале смотрит на Париж, а потом на Москву . Но в этом есть определенный политический позитив для РФ.

Анкаре сегодня открытым текстом называют Францию «врагом №1» на ливийском фронте, а «русские — просто наемники из „Wagner Group“, которые защищают инфраструктуру NOCL, как от „красных“, так и от „белых“. То, что истребители МиГ-29 и штурмовики Су-24 бомбят сирийских протурецких боевиков в Ливии, тоже подается, как происки уже враждебного Египта.

Если совсем недавно российское участие на стороне Хафтара воспринималось на Западе, как вероломное вмешательство „силача Путина“ в Ливии, то теперь американцы стараются любой ценой принизить роль РФ, которая „лезет во все дырки“. Вашингтону категорически не хочется стабилизации в этой стране под эгидой Москвы. Дело в том, что на Америку вовсю сыплются обвинения в разжигании гражданских войн в Ираке, Сирии, в Йемене и Ливии

В бывшей Джамахирии события вообще развиваются кошмарно, тогда как при Каддафи все было хорошо. После его варварского убийства в стране стала хозяйничать организация „Братья— мусульмане“ **, главным спонсором которой является Анкара. При этом министры ПНС отсиживались в Триполи и не контролировали страну.

Москва, наряду с Каиром, поддержала генерала Хафтара, командующего самопровозглашенной Ливийской национальной армией, который обещал вернуть Ливии государственность. Ему и впрямь удалось навести порядок в Бенгази и Восточной Ливии.

Осталось только взять Триполи, в котором осело множество местных и исламистских отрядов. Именно они, а не регулярные части ПНС, оказали сильное сопротивление ЛНА. И тут-то Турция резко выступила против армии Хафтара, отбросив ее далеко на восток. Даже янки называют участие Эрдогана в Ливии прямой защитой „Братьев— мусульман“, которая, как и Анкара, нуждается в нефтедолларах.

В итоге Турция оказалась в политической изоляции. Ее участие в Ливии осуждают Россия, Франция, ОАЭ, Египет, Греция, Кипр и Израиль. В этих условиях Путин, общаясь периодически с Эрдоганом, оказывает ему большую услугу.

Для Макрона, президента Франции, Эрдоган вообще является нерукопожатным. Лидер 5-й Республики призывает судить Турцию за военные преступления в Ливии, а также за поддержку Сил, причастных к терактам в Париже в ноябре 2015 года.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил: "Европейский Союз очень быстро открыл всеобъемлющую дискуссию, без табу и глупостей, о перспективах своих будущих отношений с Анкарой".

По сути, Париж наглухо закрывает двери в ЕС для Турции, у которой и так хватает недоброжелателей в Европе из-за миграционного цунами.

В России эта тема обходится стороной, но именно Франция, введя в 2013 году порядка 5 тысяч своих солдат, приостановила продвижения протурецких „Братьев— мусульман“ и других террористических группировок из Ливии в регион Сахель, на территории которого расположены страны Буркина Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

Затем опять-таки Париж дал Хафтару политическую респектабельность в мире, тем самым объявил прокси-войну Анкаре. Отметим, что турки не вмешивались в Сахель, но если Эрдоган окажет военную поддержку тамошним исламистам, то, по мнению экспертов вашингтонского Международного института стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studies, или IISS), „тонкий лед под ногами Макрона провалится“. Его ждет позор в Африке и политическое банкротство на родине.

Эрдоган это знает, но не дает команду „фас“, чтобы окончательно не завести отношения между ЕС и Турцией в тупик. Тем более, что реально французы только кричат и грозят кулачками.

Сегодня борьбу с турками в Ливии, согласно исследованию IISS, ведут две страны. ОАЭ обеспечивают мощную финансовую и информационную поддержку Хафтару. А Россия использует передовые технологии спецопераций, а также специалистов „Wagner Group“ для защиты нефтяной инфраструктуры и авиабаз, из которых взлетают то ли наши, то ли египетские МиГ-29 и Су-24.

Франция же взяла на себя западное прикрытие прокси-войны против Турции, но Париж уверен, что без него русские были бы разгромлены в Ливии. Мол, держать за руки американцев дорогого стоит.

Впрочем, Эрдоган начинает потихоньку звереть по отношению к Макрону. Этому свидетельствует недавнее окружение турецкими военными кораблями французского фрегата, который пытался арестовать судно с оружием, направлявшееся в Ливию вопреки оружейного эмбарго.

Эксперты IISS, опираясь на разведданные штатовской военной разведки, убеждены, что турки сегодня имеют бесспорное преимущество в Ливии. Битва за Сирту приостановлена Эрдоганом, но только для укрепления подконтрольной ему армии. Если Анкара решится атаковать, то ЛНА и российские военные специалисты окажутся в котле и затем погибнут. Слишком уж неравны силы.

Судя по всему, американцы были бы довольны таким развитием событий. И заносчивый „лягушатник“ Макрон получит по носу, и „русский силач Путин“ будет опозорен Эрдоганом. А то, что Ливия окажется еще в более страшном средневековье, Вашингтону мало интересно. Большая политика требует больших жертв, само собой, не американских.

* „Исламское государство“ ( ИГИЛ ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

** Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 организация „Братья-мусульмане“ признана террористической и деятельность её на территории Российской Федерации запрещена.