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СМИ: США закрыли пять военных баз в Афганистане 

ТАСС и ещё 2 5 часов назад
США закрыли пять военных баз в Афганистане
Фото: Reuters
США закрыли пять военных баз на территории Афганистана в рамках мирного соглашения между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил во вторник телеканалу "Толо ньюс" американский чиновник.
По его словам, базы США были закрыты в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман.
29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что к моменту их запуска в рамках мер по укреплению доверия должны быть освобождены до 5 тысяч сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых радикалами.
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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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Армия , Ближний Восток , США , Афганистан , Москва
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