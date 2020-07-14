США закрыли пять военных баз в Афганистане

США закрыли пять военных баз на территории Афганистана в рамках мирного соглашения между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил во вторник телеканалу "Толо ньюс" американский чиновник.

По его словам, базы США были закрыты в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что к моменту их запуска в рамках мер по укреплению доверия должны быть освобождены до 5 тысяч сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых радикалами.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.