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Азербайджан заявил об обстреле ВС Армении приграничных сел 

РИА Новости 2 часа назад
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении приграничных сел Товузского района Азербайджана из крупнокалиберного вооружения и артиллерии.
"Утром 14-го июля подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам и Алибейли Товузского района. Жители сел не пострадали", — сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
Ранее во вторник в МО Армении заявили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная.
Азербайджан пригрозил Армении войной
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении — Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно — в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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Армия , Видео , Происшествия
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