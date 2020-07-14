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С-400 защитят Урал и Поволжье от США 

Артём Кульша и ещё 1 17 минут назад
Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» будут защищать Урал и Поволжье. Об этом сообщают «Известия».
В декабре, как сообщал «Рамблер», министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что четыре полка С-400 поступят в Вооруженные силы в 2020 году. Позже стало известно, что два поступят в части Центрального военного округа (ЦВО).
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Вчера собеседники в Министерстве обороны сообщили «Известиям», что остальными С-400 до конца года будет перевооружена дивизия, которая охраняет Урал и Поволжье. В настоящее время два этих полка оснащены ЗРК С-300 «Фаворит». Помимо С-400, полки получат зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1».
«Поволжье и Урал — жизненно важные для страны промышленные центры. США всегда проявляли повышенный интерес к этому региону», — отмечают «Известия».
Бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил (ВВС) России по вопросам объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран Содружества независимых государств (СНГ) Айтеч Бижев высказал мнение, что в настоящее время Министерство обороны ведет планомерную работу по наращиванию возможностей ПВО.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , Айтеч Бижев , Министерство обороны , газета "Известия" , США
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