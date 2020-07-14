В Краснодарском крае на полигоне "Ейский" на базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны завершился этап всеармейского конкурса "Чистое небо". В конкурсе соревновались между собой лучшие зенитчики различных военных округов Российской Федерации. Соревнования проводились среди отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80. Всего в конкурсе участвовало 8 команд. Первое место заняли зенитчики Южного военного округа, на втором месте — Западный военный округ, третье место досталось бойцам Центрального военного округа. Таким образом команда Южного военного округа, занявшая первое место, представит Россию на международном конкурсе "Чистое небо".
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
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