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Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео 

Вадим Дроздов 18 минут назад
В Краснодарском крае на полигоне "Ейский" на базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны завершился этап всеармейского конкурса "Чистое небо". В конкурсе соревновались между собой лучшие зенитчики различных военных округов Российской Федерации. Соревнования проводились среди отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80. Всего в конкурсе участвовало 8 команд. Первое место заняли зенитчики Южного военного округа, на втором месте — Западный военный округ, третье место досталось бойцам Центрального военного округа. Таким образом команда Южного военного округа, занявшая первое место, представит Россию на международном конкурсе "Чистое небо".
Армия , Видео , Краснодарский Край
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