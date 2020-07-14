Задержанный сирийский боевик рассказал о связи с США 

Один из задержанных боевиков группировки "Магавир ас-Саура" Абдалла аль-Мишуат признался, что американские инструкторы участвовали в обучении экстремистов, передает РИА "Новости".

Он утверждает, что лично видел инструкторов из США , которые наблюдали за их обучением и оценивали. Сами тренировки были сложные, но в день на занятия уделялось в среднем два-три часа. Кроме того, все предоставленное оружие было также американского производства.

"Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы", — уточнил он.

Ранее стало известно, что сирийские военнослужащие задержали трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура", которые собирались шпионить и разведывать информацию о российских, иранских и сирийских военных объектах. За шпионаж им пообещали тысячи долларов. Известно, что у задержанных экстремистов изъяли несколько автоматов Калашникова и гранат, боеприпасы, деньги и наркотики.