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Задержанный сирийский боевик рассказал о связи с США 

Газета.Ru и ещё 9 34 минуты назад
Задержанный сирийский боевик рассказал о связи с США
Фото: Reuters
Один из задержанных боевиков группировки "Магавир ас-Саура" Абдалла аль-Мишуат признался, что американские инструкторы участвовали в обучении экстремистов, передает РИА "Новости".
Он утверждает, что лично видел инструкторов из США, которые наблюдали за их обучением и оценивали. Сами тренировки были сложные, но в день на занятия уделялось в среднем два-три часа. Кроме того, все предоставленное оружие было также американского производства.
"Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы", — уточнил он.
Ранее стало известно, что сирийские военнослужащие задержали трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура", которые собирались шпионить и разведывать информацию о российских, иранских и сирийских военных объектах. За шпионаж им пообещали тысячи долларов. Известно, что у задержанных экстремистов изъяли несколько автоматов Калашникова и гранат, боеприпасы, деньги и наркотики.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , РИА Новости
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