На границе Армении Азербайджана второй день идут бои с применением тяжелого вооружения, есть потери — однако стороны, как всегда, дают разную информацию на этот счет. Ереван Баку уже обвинили друг друга в провокации и попытке эскалации давнего конфликта. Две страны 30 лет живут в состоянии замороженной войны из-за нерешенных территориальных проблем, однако после Карабахской войны в их спор редко вступала артиллерия. «Лента.ру» поговорила с советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым о произошедшем, выслушала версию Баку о том, что случилось на границе, и узнала, готовится ли Азербайджан к полномасштабной войне.

Всегда настороже

Лента.ру: В этот раз обострение началось не в районе Нагорного Карабаха, как обычно, а в Товузском районе. Что, по вашему мнению, произошло?

Хикмет Гаджиев: В первую очередь надо посмотреть на реальные факты. Они состоят в том, что вооруженные силы Армении создали провокационные действия в Товузском направлении Азербайджана и грубо нарушили режим прекращения огня.

Первыми начали армянские военные, задействовав свою артиллерию, однако ответным огнем и контрнаступлением эта атака была предотвращена. Нарушение режима прекращения огня явно указывает, что ответственность за все эти события лежит на армянской стороне.

Но зачем это могло понадобиться Еревану?

Путем подобных военных авантюр Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является, и избежать ответственности за оккупацию и агрессию против Азербайджана (речь о Нагорно-Карабахском конфликте: непризнанная Нагорно-Карабахская республика требует независимости, Армения ее в этом поддерживает — прим. «Ленты.ру»). Ведь действия Еревана противоречат правовым документам международных организаций, членом которых он является.

Это широкое распространение COVID-19, причиной которого стала деструктивная политика руководства страны. Создание напряженности на границе отвлечет от внутренних проблем. Наша же страна против создания напряженности на границе. И наши пограничные службы и вооруженные силы были усилены для предотвращения провокации.

То есть в Баку были готовы к подобному развитию событий? Или даже готовились?

Знаете, хочу добавить еще один факт: в воскресенье 12 июля мы заметили со стороны Армении на границе Товуза переброску тяжелой военной техники и живой силы. Мы расцениваем это как доказательство того, что атака с использованием артиллерийских установок готовилась заранее.

Но в итоге армянской стороне не удалось ничего захватить. Баку всегда готов к пресечению провокаций и устранению подобных инцидентов, способных привести к созданию напряженности на армяно-азербайджанской границе. На значительном ее участке вдоль Газахского и Товузского районов дислоцированы подразделения государственной пограничной службы Азербайджана. Армянская сторона, напротив, продолжает систематически военизировать государственную границу между двумя странами и умышленно обстреливать мирных граждан.

Может ли эта ситуация перерасти в более серьезный вооруженный конфликт?

Серьезный конфликт между Азербайджаном и Арменией, как вы знаете, продолжается уже 30 лет — после того как Армения оккупировала Нагорный Карабах и еще семь районов. Наши вооруженные силы и сейчас стоят там лицом к лицу. Это все напоминает сценарии Первой и Второй мировой войны, когда 100 тысяч военных стояли лицом к лицу.

Турция уже выразила поддержку Азербайджану. Если конфликт все же будет, насколько велика вероятность, что он охватит весь регион?

Я не считаю, что это реальный сценарий. Сегодня главы МИД Ирана, России и Турции выразили свою обеспокоенность. Мы благодарим эти страны за то, что они относятся неравнодушно к безответственной политике Армении. Наши соседи понимают, что ситуация в мире и так нестабильна, и в случае разжигания войны это повлияет и на наших соседей. Армения совершает необдуманные поступки и не заботится об их последствиях. Азербайджан всегда готов решать этот вопрос мирным путем, и мы всегда показываем свою инициативу. Мы всегда обсуждаем вопросы с представителем ОБСЕ и не желаем отвлекать внимание других стран, а вот Армения очень заинтересована в привлечении других регионов к своей провокации.

пресс-служба Минобороны Армении

Может ли Россия выступить в качестве стороны, которая поможет предотвратить конфликт?

Конечно, роль России в урегулировании этого вопроса очень велика. Мы это очень ценим, руководство Российской Федерации и лично президент Владимир Путин предприняли необходимые шаги. Но, к сожалению, армянские оккупационные и провокационные шаги не дают возможности решить вопрос мирным путем. Мы обращаемся ко всему международному сообществу с просьбой привлечь Армению к ответственности.

От редакции

Бои на границе Армении и Азербайджана продолжаются с воскресенья, 12 июля. В понедельник, 13 июля, Минобороны Армении представило официальную версию произошедшего. Со слов министра Давида Тонояна, перед началом боев к армянским позициям подъехал УАЗ, из которого вышли азербайджанские военнослужащие и двинулись через границу. Их попросили покинуть территорию, после чего солдаты ушли, а с азербайджанской стороны был открыт огонь. Армянская сторона, по словам Тонояна, в ответ применила артиллерию.

В Ереване утверждают, что обстрелы идут каждые 15-25 минут с использованием артиллерии различного калибра, причем боевые действия велись в опасной близости от мирных сел; затишье наступило только на два часа с 03:30. Силы Еревана, в свою очередь, утверждают, что ведут огонь по инфраструктурным объектам, однако в Баку указали, что пострадало мирное село. Стороны также дают разные данные о потерях. Азербайджан сообщает о четырех убитых и четырех тяжелораненых солдатах и указывает, что армянские военные также несут потери. В Армении называют эти слова дезинформацией.

Официально Нагорно-Карабахский конфликт начался 28 лет назад, когда Республика Арцах объявила себя независимой, однако межэтнические столкновения в этом регионе происходили еще в начале XX века. Советские власти расчертили границы Азербайджана и Армении так, что спорная территория в 1921 году отошла Азербайджанской ССР с сохранением широкой автономии. В 1978 году противостояние азербайджанского и армянского населения на этих территориях обострилось вновь. После вывода внутренних войск СССР из региона и подписания Беловежских соглашений в конце 1991 года в Карабахе началась настоящая война, длившаяся почти два года.