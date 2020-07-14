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Армения заявила, что сбила 10 военных дронов Азербайджана 

Daily Storm и ещё 56 12 часов назад
Военные Армении сбили около 10 военных беспилотников, которые принадлежат Азербайджану, сообщил журналистам глава армянского информационного центра Арцрун Ованнисян. Он добавил, что азербайджанские военнослужащие обстреляли два завода, газопровод и жилые дома, но пострадавших среди мирных жителей нет.
Ранее в Баку сообщили, что ВС Азербайджана в ходе боевых действий на границе уничтожили опорный военный пункт Армении. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в нарушении прекращения огня на границе виноват Ереван.
«Нападение на границе между двумя государствами с применением тяжелого вооружения указывает на то, что происходящее является сознательной атакой на Азербайджан. Турция, не колеблясь, выступит против любых поползновений на права и земли Азербайджана», — заявил турецкий лидер.
«Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги столкновений», — добавил Эрдоган.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Конфликты , Оружие , Безопасность , Реджеп Эрдоган , Арцрун Ованнисян , Азербайджан , Армения , Баку
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