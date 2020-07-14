Военные Армении сбили около 10 военных беспилотников, которые принадлежат Азербайджану , сообщил журналистам глава армянского информационного центра Арцрун Ованнисян . Он добавил, что азербайджанские военнослужащие обстреляли два завода, газопровод и жилые дома, но пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее в Баку сообщили, что ВС Азербайджана в ходе боевых действий на границе уничтожили опорный военный пункт Армении. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в нарушении прекращения огня на границе виноват Ереван.

«Нападение на границе между двумя государствами с применением тяжелого вооружения указывает на то, что происходящее является сознательной атакой на Азербайджан. Турция, не колеблясь, выступит против любых поползновений на права и земли Азербайджана», — заявил турецкий лидер.

«Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги столкновений», — добавил Эрдоган.

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