Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в эфире НСН рассказал обвинил американских глобалистов в развязывании вооруженного стокновения между Арменией Азербайджаном . Организация Договора о коллективной безопасности проведет экстренное заседание из-за обострения между Арменией и Азербайджаном.

12 июля на границе Товузского района произошло боестолкновение. По данным Баку погибли трое азербайджанских военных. Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в эфире НСН рассказал, что конфликт в Закавказье невозможно решить без участия третьей стороны.

«Конфликт, действительно, заморожен, но не решен. Но всякий раз его разморозка происходит под воздействием внешних сил. В нем заинтересованы американские глобалисты и их европейские сети. Всякий раз, когда им необходимо обострить ситуацию в Закавказье в их противостоянии влиянию России размораживается этот конфликт. Специфика его в том, что он не может быть разрешен на базе модели национальных государств. Он может быть разрешен только с участием третьей стороны. Будь то Запад, который предлагает механически подойти к нему, или Россия, которая может включить эти два субъекта в наднациональный интеграционный проект с участием России», — отметил он.

Посольство Азербайджана не исключает масштабную войну за Нагорный Карабах Собеседник НСН предположил, что у России есть возможность остановить конфликт, но не разрешить его.

«Сейчас обострение можно связать с потерей глобальной инициативы, которые связаны со сложностями внутри США. Глобалистов курировали американские либералы, которые стали демократами. Сейчас из-за внутриполитичесского кризиса глобалистские проекты остались без патронажа. Чтобы хоть какую-то инициативу удержать, они пытаются сейчас активничать в разных точках, в том числе, в Закавказье. В случае начала реального конфликта ОДКБ, как и Россия, постарается держать нейтральную позицию, умиротворить стороны, отложить решение конфликта, которое в нынешнем формате невозможно. У России достаточно рычагов, в первую очередь, дипломатических и рычагов личного авторитета Владимира Путина для очередной заморозки конфликта», — добавил он.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян возложил на военно-политическое руководство Азербайджана ответственность за обострение ситуации в регионе.

В свою очередь посольство Азербайджана не исключает масштабную войну за Нагорный Карабах. Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится с феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.